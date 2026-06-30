Gizem Karaca o anları kaçırmadı: Minik Yaz elindeki yiyeceği köpekle böyle paylaştı! | Video
30 Haziran 2026 12:28
Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık neşeli anlarını paylaşan Gizem Karaca, bu kez minik Yaz ve sevimli dostunun yiyecek paylaşma yarışını kameraya aldı. İkilinin o sevimli halleri takipçilerini gülümsetti.
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