Gizem Karaca o anları kaçırmadı: Minik Yaz elindeki yiyeceği köpekle böyle paylaştı! | Video

30 Haziran 2026 12:28

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık neşeli anlarını paylaşan Gizem Karaca, bu kez minik Yaz ve sevimli dostunun yiyecek paylaşma yarışını kameraya aldı. İkilinin o sevimli halleri takipçilerini gülümsetti.