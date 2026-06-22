Deniz Seki’den yapay zeka isyan: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

22 Haziran 2026 21:46

Ünlü şarkıcı Deniz Seki bugün bir mekan çıkışında görüntülendi. Deniz Seki, yapay zeka ile yapılan şarkılarla ilgili sorulara da cevap verdi. Ünlü şarkıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.