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Coşkun Sabah yeni imajı hakkında konuştu

Coşkun Sabah yeni imajı hakkında konuştu

18 Ağustos 2026 19:18

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecilerin soruları yanıtlayan Coşkun Sabah, yeni imajıyla ilgili sorulan sorulara samimi cevaplar verdi. İşte ünlü şarkıcının o açıklamasının detayları!

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