Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu! | Video

06 Ekim 2026 15:16

Yıllardır Yeşilçam’ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Afrodit Banu Alkan, sevgilisi Kemal Yıldız ile çıktığı Hollanda yolculuğunda romantizmin dozunu artırdı. Seyir halindeki sevgilisini kayda alıp "Büyük aşkım" diyen ünlü sanatçının o paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.