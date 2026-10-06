Uluslararası sahnede İngilizce şov: A.B.İ.’nin yıldızı Sinan Tuzcu performansıyla hayran bıraktı! | Video

06 Ekim 2026 15:40

atv ekranlarının sevilen dizisi A.B.İ.'nin başarılı oyuncusu Sinan Tuzcu, Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC) anlatıcı olarak sahneye çıktı. Gerçekleştirdiği sunumu ve sahne hakimiyetiyle dikkat çeken ünlü ismin akıcı İngilizcesi ise herkesi hayran bıraktı.