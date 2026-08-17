Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşları içinde açıkladı! Bağırsağında kitle tespit edilmişti... | Video
17 Ağustos 2026 15:39
Apandisit şüphesiyle kaldırıldığı hastanede operasyon geçiren ve bağırsağındaki kitle patolojiye gönderilen Tarık Mengüç'ten beklenen haber geldi. Hastane sürecinin ardından kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, patoloji raporunun detaylarını gözyaşları eşliğinde paylaştı.
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