Berkay'ın doğacak kızının ismi ne olacak? İşte cevabı
16 Ağustos 2026 23:32
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, üçüncü kez baba olmak için gün sayıyor. Konseri önce röportaj veren Berkay, doğacak kızının ismini de açıkladı. İşte ünlü şarkıcının o açıklamaları!
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