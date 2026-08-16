Berkay'ın doğacak kızının ismi ne olacak? İşte cevabı

16 Ağustos 2026 23:32

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, üçüncü kez baba olmak için gün sayıyor. Konseri önce röportaj veren Berkay, doğacak kızının ismini de açıkladı. İşte ünlü şarkıcının o açıklamaları!