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GOL İZLE | İtalya 2-1 Türkiye (Riccardo Calafiori)

GOL İZLE | İtalya 2-1 Türkiye (Riccardo Calafiori)

05 Ekim 2026 23:18

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’un 4. maçında İtalya ile Türkiye kozlarını paylaşıyor. İtalya, Riccardo Calafiori’nin 65. dakikada attığı golle maçta yeniden öne geçti.

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