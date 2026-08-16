Yaş 52, formundan hiçbir şey kaybetmedi! İbrahim Kutluay'dan sınırları zorlayan kas şovu: "Asla yeterli değil" | Video

16 Ağustos 2026 14:42

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, spor salonundan paylaştığı son videoyla ilerleyen yaşına rağmen koruduğu fit görüntüsünü sergiledi. Barfiks aletinde üst vücut çalışması yaptığı anları takipçileriyle paylaşan 52 yaşındaki eski sporcu, belirgin kasları ve formda fiziğiyle dikkat çekerken paylaşımına "Asla yeterli değil" notunu düşerek spordaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.