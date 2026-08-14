Oyuncu Bestemsu Özdemir minik oğluyla görüntülendi: Annelik çok keyifli!
14 Ağustos 2026 20:56
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz aylarda minik oğlu Sarp Marco’nun doğumuyla ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Bestemsu Özdemir, Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi. Gazetecilerin ‘annelik nasıl gidiyor?’ sorusuna duygusal bir cevap verdi. İşte Bestemsu Özdemir’in o cevabı!
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