Hamile şarkıcı Melike Şahin bugün son konserini verdi: Oğlum karnımda…
14 Ağustos 2026 00:16
Ünlü şarkıcı Melike Şahin’in oğluna kavuşmasına sayılı günler kaldı. Melike Şahin, bugün Harbiye’de son konserine çıktı. Ünlü şarkıcı, seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir açıklama yapan Melike Şahin, sahnede duygusal anlar yaşadı. İşte o anlar!
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