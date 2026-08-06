Video Magazin Erdal Özyağcılar 78. yaş gününü böyle kutladı | Video
Erdal Özyağcılar 78. yaş gününü böyle kutladı | Video

Erdal Özyağcılar 78. yaş gününü böyle kutladı | Video

06 Ağustos 2026 09:14

"Elveda Rumeli", "Yabancı Damat" ve birçok unutulmaz yapımda izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla 78. yaşını kutladı. Samimi paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erdal Özyağcılar 78. yaş gününü böyle kutladı | Video 00:57
Erdal Özyağcılar 78. yaş gününü böyle kutladı | Video 06.08.2026 | 09:10
‘Büklüm Büklüm’ şarkısıyla aile saadeti…. Fatih Terim eşi Fulya Terim ve kızlarıyla eğlendi! 00:18
‘Büklüm Büklüm’ şarkısıyla aile saadeti…. Fatih Terim eşi Fulya Terim ve kızlarıyla eğlendi! 05.08.2026 | 23:44
Eşini öpücüklere boğdu! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Kurt Efe’yle tatile çıktı! 00:21
Eşini öpücüklere boğdu! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Kurt Efe’yle tatile çıktı! 05.08.2026 | 20:25
Bülent Ersoy sahneye yürümedi! Golf aracıyla yaptığı giriş gündem oldu | Video 00:21
Bülent Ersoy sahneye yürümedi! Golf aracıyla yaptığı giriş gündem oldu | Video 05.08.2026 | 14:27
Mikonos’ta Galatasaray rüzgarı! Lucas Torreira tatilde de Aslanı unutmadı | Video 00:40
Mikonos'ta Galatasaray rüzgarı! Lucas Torreira tatilde de "Aslan"ı unutmadı | Video 05.08.2026 | 12:53
Merve Terim’den takdir toplayan hareket: Denize kaçan topu için üzülen bir çocuğun yardımına böyle koştu... | Video 00:13
Merve Terim'den takdir toplayan hareket: Denize kaçan topu için üzülen bir çocuğun yardımına böyle koştu... | Video 04.08.2026 | 11:23
Harbiye’de konser veren Melike Şahin minik oğluna seslendi: Oğluma teşekkür ediyorum! 00:52
Harbiye’de konser veren Melike Şahin minik oğluna seslendi: Oğluma teşekkür ediyorum! 04.08.2026 | 01:11
İrem Helvacıoğlu kızını böyle güldürdü! Minik kızı Sora’dan kahkaha tufanı... | Video 00:11
İrem Helvacıoğlu kızını böyle güldürdü! Minik kızı Sora'dan kahkaha tufanı... | Video 03.08.2026 | 13:24
‘Oğlu babasının kopyası!’ Amerika’da yaşayan Tolga Karel oğlunu paylaştı! 00:31
‘Oğlu babasının kopyası!’ Amerika’da yaşayan Tolga Karel oğlunu paylaştı! 02.08.2026 | 23:37
Gupse Özay’dan kızı ve eşi Barış Arduç’la yaz özeti! Barış Arduç söylediği şarkıyla damga vurdu! 00:55
Gupse Özay’dan kızı ve eşi Barış Arduç’la yaz özeti! Barış Arduç söylediği şarkıyla damga vurdu! 02.08.2026 | 20:22
Özcan Deniz eşi Samar Dadgar’a güvenlik kamerasından aşkını ilan etti! İşte o anlar! 00:21
Özcan Deniz eşi Samar Dadgar’a güvenlik kamerasından aşkını ilan etti! İşte o anlar! 02.08.2026 | 19:10
Dünya yıldızı neye uğradığını şaşırdı: Katy Perry mikrofonu kime uzattıysa Türk çıktı! | Video 00:13
Dünya yıldızı neye uğradığını şaşırdı: Katy Perry mikrofonu kime uzattıysa Türk çıktı! | Video 02.08.2026 | 13:12
Eren Kaşıkçı’nın kızı Maya’nın köy keşfi yürekleri ısıttı | Video 00:58
Eren Kaşıkçı’nın kızı Maya’nın köy keşfi yürekleri ısıttı | Video 01.08.2026 | 13:52
Kaza sonrası bacağı ampute edilmişti! Survivor Stavros Floros, yeni hayatına alışmaya çalışıyor! 00:16
Kaza sonrası bacağı ampute edilmişti! Survivor Stavros Floros, yeni hayatına alışmaya çalışıyor! 31.07.2026 | 01:35
Ağlamamak için kendimi zor tuttum demişti! İlker Aksum minik kızının sevimli anlarını paylaştı! 00:24
"Ağlamamak için kendimi zor tuttum" demişti! İlker Aksum minik kızının sevimli anlarını paylaştı! 30.07.2026 | 19:47
Gossip Girl yıldızı Ed Westwick minik oğluyla görüntülendi! 00:14
Gossip Girl yıldızı Ed Westwick minik oğluyla görüntülendi! 28.07.2026 | 20:54
Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca Alaçatı’da el ele görüntülendi! İşte o anlar! 00:16
Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca Alaçatı’da el ele görüntülendi! İşte o anlar! 28.07.2026 | 19:14
Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı Temmuz Karikutal, yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı | Video 00:26
Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal, yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı | Video 28.07.2026 | 15:58
Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi | Video 00:46
Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle 'temizlik operasyonu' düzenledi | Video 28.07.2026 | 11:49
İki düğün bir nikah! Oyuncu Cem Uslu dünyaevine girdi! İşte düğünden yeni kareler! 00:56
İki düğün bir nikah! Oyuncu Cem Uslu dünyaevine girdi! İşte düğünden yeni kareler! 28.07.2026 | 01:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA