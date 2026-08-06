Erdal Özyağcılar 78. yaş gününü böyle kutladı | Video
06 Ağustos 2026 09:14
"Elveda Rumeli", "Yabancı Damat" ve birçok unutulmaz yapımda izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla 78. yaşını kutladı. Samimi paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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