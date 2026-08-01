Eren Kaşıkçı’nın kızı Maya’nın köy keşfi yürekleri ısıttı | Video
01 Ağustos 2026 14:02
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Eren Kaşıkçı’nın ardından kızı Maya’nın köydeki ilk anları duygulandırdı. Kaşıkçı’nın arkadaşı Murat Pala’nın paylaştığı görüntülerde, mahsun bakışlarıyla dikkat çeken minik Maya’nın bahçeyi keşfettiği görüldü.
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