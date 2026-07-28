Gossip Girl yıldızı Ed Westwick minik oğluyla görüntülendi!

28 Temmuz 2026 20:58

Gossip Girl dizisinde canlandırdığı 'Chuck Bass' karakteriyle hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick, Bodrum’da ailesiyle tatilini yapıyor. Ünlü oyuncu Ed Westwick, tatilden o anlarını takipçileriyle paylaştı. İşte o anlar!