Video Magazin Gossip Girl yıldızı Ed Westwick minik oğluyla görüntülendi!
Gossip Girl yıldızı Ed Westwick minik oğluyla görüntülendi!

Gossip Girl yıldızı Ed Westwick minik oğluyla görüntülendi!

28 Temmuz 2026 20:58

Gossip Girl dizisinde canlandırdığı 'Chuck Bass' karakteriyle hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick, Bodrum’da ailesiyle tatilini yapıyor. Ünlü oyuncu Ed Westwick, tatilden o anlarını takipçileriyle paylaştı. İşte o anlar!

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