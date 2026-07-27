Video Magazin Eczane ve bakkalların borcunu kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı... | Video
Eczane ve bakkalların borcunu kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı... | Video

Eczane ve bakkalların borcunu kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı... | Video

27 Temmuz 2026 09:15

Daha önce 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelerin bakkal borçlarını kapatmasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Çelik, bu kez pazarda tezgahın başına geçti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, sebebini bu sözlerle açıkladı.

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