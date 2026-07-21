Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’dan yürek burkan doğum günü paylaşımı: Özlüyorum!
21 Temmuz 2026 21:54
Ünlü şarkıcı Nilüfer ve Reha Muhtar’ın evlat edindiği Ayşe Nazlı, bugün yaptığı yeni paylaşımla hüzne boğdu. Ayşe Nazlı, vefat eden babası Reha Muhtar için duygu dolu doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. İşte o paylaşım!
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