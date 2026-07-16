Video Magazin Türkan Şoray kurduğu okulun “Yıl Sonu Çocuk Şenliği”ne katıldı: Adeta sıcak bir aile ortamı!
Türkan Şoray kurduğu okulun “Yıl Sonu Çocuk Şenliği”ne katıldı: Adeta sıcak bir aile ortamı!

Türkan Şoray kurduğu okulun “Yıl Sonu Çocuk Şenliği”ne katıldı: Adeta sıcak bir aile ortamı!

16 Temmuz 2026 21:59

Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray, geçtiğimiz gün kurduğu okulun etkinliğine katıldı. Türkan Şoray, burada kalpleri ısıtan bir paylaşım yaptı. İşte Türkan Şoray’ın okulundan ve etkinliğinden kameralara yansıyan görüntüler!

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