Türkan Şoray kurduğu okulun “Yıl Sonu Çocuk Şenliği”ne katıldı: Adeta sıcak bir aile ortamı!
16 Temmuz 2026 21:59
Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray, geçtiğimiz gün kurduğu okulun etkinliğine katıldı. Türkan Şoray, burada kalpleri ısıtan bir paylaşım yaptı. İşte Türkan Şoray’ın okulundan ve etkinliğinden kameralara yansıyan görüntüler!
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