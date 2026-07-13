Sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu! Aslı Bekiroğlu’ndan itiraf: Param yok!

13 Temmuz 2026 18:05

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, doktor hatası yüzünden 7 kez ameliyat olmuştu. Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde yürüyüş yaptığı sırada sakatlanmıştı. Ünlü oyuncu, sakatlığı geçtikten sonra kameraların karşısına çıktı. Bir mekan çıkışı görüntülenen oyuncu, sağlığına çok para harcadığını dile getirdi. İşte Aslı Bekiroğlu’nun o açıklamasının detayları!