Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soruya bakın ne yanıt verdi!
13 Temmuz 2026 00:41
ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi.
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