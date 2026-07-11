Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı! Kaza anı kamerada | Video
11 Temmuz 2026 13:56
Elazığ’da yolcu treni, Hazar Gölü mevkisindeki hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kaza, trendeki bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaza, sabah saatlerinde Sivrice ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan hareket ederek Siirt'in Kurtalan ilçesine giden Güney Kurtalan Ekspresi, Hazar Gölü kıyısında hemzemin geçide çıkan otomobile çarptı. Kazada, otomobilde hasar oluştu. Kaza anı ise trendeki bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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