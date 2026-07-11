Video Yaşam Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı! Kaza anı kamerada | Video
Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı! Kaza anı kamerada | Video

Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı! Kaza anı kamerada | Video

11 Temmuz 2026 13:56

Elazığ’da yolcu treni, Hazar Gölü mevkisindeki hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kaza, trendeki bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Sivrice ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan hareket ederek Siirt'in Kurtalan ilçesine giden Güney Kurtalan Ekspresi, Hazar Gölü kıyısında hemzemin geçide çıkan otomobile çarptı. Kazada, otomobilde hasar oluştu. Kaza anı ise trendeki bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı! Kaza anı kamerada | Video 00:36
Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı! Kaza anı kamerada | Video 11.07.2026 | 13:31
15 Temmuz’un sembolü Kırmızı Beyaz: 5 dev köprü Türk bayraklarıyla donatıldı | Video 12:52
15 Temmuz'un sembolü Kırmızı Beyaz: 5 dev köprü Türk bayraklarıyla donatıldı | Video 11.07.2026 | 13:16
Tunceli merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama | Video 00:34
Tunceli merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama | Video 11.07.2026 | 12:14
Van’da 9 gün sürecek kültür, sanat ve lezzet şöleni başladı | Video 03:09
Van’da 9 gün sürecek kültür, sanat ve lezzet şöleni başladı | Video 11.07.2026 | 12:13
Şişli’de cep telefonu hırsızlığı kamerada: 80 Bin TL’lik cihazı böyle çaldı | Video 00:53
Şişli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada: 80 Bin TL'lik cihazı böyle çaldı | Video 11.07.2026 | 11:55
Alkollü sürücü, fark etmediği beton refüjü aşıp kaza yaptı: Ben orayı düz sandım dedi | Video 00:53
Alkollü sürücü, fark etmediği beton refüjü aşıp kaza yaptı: "Ben orayı düz sandım" dedi | Video 11.07.2026 | 11:35
Çocuğun 3 metrelik kuyuya düştüğü korku dolu anlar kamerada | Video 03:26
Çocuğun 3 metrelik kuyuya düştüğü korku dolu anlar kamerada | Video 11.07.2026 | 10:48
Üsküdar’da forklift evin bahçesine uçtu: Sürücü hayatını kaybetti | Video 04:27
Üsküdar’da forklift evin bahçesine uçtu: Sürücü hayatını kaybetti | Video 11.07.2026 | 10:11
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan glokom hastalığındaki tedavi yöntemlerini anlattı | Video 02:08
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan glokom hastalığındaki tedavi yöntemlerini anlattı | Video 11.07.2026 | 09:47
Kar maskesi takıp kuyumcu dükkanını kurşunladı! O anlar kamerada | Video 01:00
Kar maskesi takıp kuyumcu dükkanını kurşunladı! O anlar kamerada | Video 11.07.2026 | 09:02
Lüleburgaz’da otomobil ile motosiklet çarpıştı, taraflar arasında gerginlik yaşandı | Video 01:39
Lüleburgaz'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, taraflar arasında gerginlik yaşandı | Video 11.07.2026 | 08:51
Hakan Çakır hep 23 yaşında... Son doğum gününden geriye bu görüntüler kaldı... | Video 01:29
Hakan Çakır hep 23 yaşında... Son doğum gününden geriye bu görüntüler kaldı... | Video 10.07.2026 | 16:37
Kontrolden çıkan çöp konteyneri caddeye dalıp araca çarptı | Video 02:21
Kontrolden çıkan çöp konteyneri caddeye dalıp araca çarptı | Video 10.07.2026 | 16:06
Cadde ortasında dehşet anları kamerada: Demir sopalarla darp ettiler! | Video 00:29
Cadde ortasında dehşet anları kamerada: Demir sopalarla darp ettiler! | Video 10.07.2026 | 14:14
Sakarya’da akılalmaz olay! Can havliyle kurtarıldı: Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım dedi | Video 01:39
Sakarya’da akılalmaz olay! Can havliyle kurtarıldı: "Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" dedi | Video 10.07.2026 | 13:50
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 01:56
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 10.07.2026 | 13:25
Kocaeli’de cani yeğen vahşeti: Dayısını palayla öldürdü! | Video 00:41
Kocaeli'de cani yeğen vahşeti: Dayısını palayla öldürdü! | Video 10.07.2026 | 10:21
Kütahya’daki silahlı saldırı 96 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı | Video 00:17
Kütahya'daki silahlı saldırı 96 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı | Video 10.07.2026 | 09:59
‘Söylemez Kardeşler’ suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı | Video 02:16
‘Söylemez Kardeşler’ suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı | Video 10.07.2026 | 09:51
Kuşadası’nda yol verme tartışması, kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada | Video 05:23
Kuşadası'nda yol verme tartışması, kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada | Video 10.07.2026 | 08:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA