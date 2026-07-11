Video Yaşam Alkollü sürücü, fark etmediği beton refüjü aşıp kaza yaptı: "Ben orayı düz sandım" dedi | Video
Alkollü sürücü, fark etmediği beton refüjü aşıp kaza yaptı:

Alkollü sürücü, fark etmediği beton refüjü aşıp kaza yaptı: "Ben orayı düz sandım" dedi | Video

11 Temmuz 2026 11:45

Eskişehir'de beton refüjü aşıp bir otomobile çarpan aracın alkollü sürücüsü, ambulansa kaldırıldığı esnada gözyaşları dökerek, "Ben oraya düz sandım" dedi.

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Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 11 SK 510 plakalı otomobilin alkollü sürücüsü, 2025 yılında kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla Haller Kavşağı'nda gerçekleştirilen fiziki düzenleme esnasında yapılan beton refüjü fark etmedi. Yolu düz sanarak devam eden sürücünün idaresindeki araç beton refüjü aşarak, Cengiz Topel Caddesi'ne doğru seyir halinde olan otomobile çarptı. Kazada, 11 SK 510 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

"BEN ORAYI DÜZ SANDIM"
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa kaldırılırken gözyaşları döktüğü görülen sürücü, "Ben orayı düz sandım" dedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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