Alkollü sürücü, fark etmediği beton refüjü aşıp kaza yaptı: "Ben orayı düz sandım" dedi | Video
11 Temmuz 2026 11:45
Eskişehir'de beton refüjü aşıp bir otomobile çarpan aracın alkollü sürücüsü, ambulansa kaldırıldığı esnada gözyaşları dökerek, "Ben oraya düz sandım" dedi.
"BEN ORAYI DÜZ SANDIM"
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa kaldırılırken gözyaşları döktüğü görülen sürücü, "Ben orayı düz sandım" dedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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