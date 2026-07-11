Çocuğun 3 metrelik kuyuya düştüğü korku dolu anlar kamerada | Video
11 Temmuz 2026 10:59
Hatay'da marketten alışveriş yaptıktan sonra evine giden çocuğun 3 metrelik kuyuya düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Korku çığlıklarını duyarak küçük çocuğun yardımına koşan vatandaşlar çocuğu kuyudan çıkararak kurtardı.
Esnaf Mustafa Ataman, çocuğun kuyuya düştüğü anları ve yaşananları anlatarak "Saat 20.00 sıralarında iş yerimdeydim. Çocuğun birisi bisikletiyle evine doğru giderken kuyuya düştü. Daha önce de uyarmıştık ama uyarılarımıza rağmen hiç birşey yapılmadı. Hiçbir önlem alınmadı, olay yaşandıktan sonra önlem alınıyor. Bizde bilmiyoruz artık ne yapacağımızı. Daha önce buraya koyun düştü. O zaman da uyarmıştık çocuk düşecek diye yapılması gerektiğini söylemiştik. Bu sefer de çocuk düştü. Bir öncekinde koyundu, bu sefer çocuk. Biz buradaydık, kurtardık. Geç saatlerde olsa, kimse olmasaydı. Çocuk düşseydi, kimse bulamayacaktı. O zaman sorumlusu kim olacaktı" dedi.
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