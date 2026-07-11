Lüleburgaz'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, taraflar arasında gerginlik yaşandı | Video
11 Temmuz 2026 08:58
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında gerginlik yaşandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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