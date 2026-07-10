Yolcu uçağında panik anları: Motordan kopan parça kabindeki camı kırdı! | Video

10 Temmuz 2026 15:38

Yunanistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağında motordan kopan bir parça kabindeki camı kırdı. Görgü tanıkları, cam kenarında oturan bir yolcunun uçağın dışına fırlamaktan son anda kurtulduğunu iddia etti.