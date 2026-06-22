ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance: 'Bölgesel ateşkes istiyoruz'
22 Haziran 2026 14:31
Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance, "Bölgesel bir ateşkes istiyoruz, teknik görüşmeler haftalarca sürecek. Güzel bir zemin oluşturduk" dedi.
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