Çin'de hortum bir aracı havaya uçurdu! İşte o anlar... | Video
23 Temmuz 2026 16:52
Çin'de Bavi Tayfunu'nun geçişi sırasında oluşan hortum nedeniyle bir araç havaya uçtu. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Tayfun nedeniyle binlerce ağaç ve elektrik hatları devrilirken, ulaşım aksadı. Zhejiang, Şanghay ve Fujian'da 2.2 milyondan fazla kişi evlerinden tahliye edildi.
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