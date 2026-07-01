Video Dünya O yanardağda sıra dışı patlama: Herkes lav bekliyordu, yeryüzüne bambaşka bir şey çıktı! | Video
O yanardağda sıra dışı patlama: Herkes lav bekliyordu, yeryüzüne bambaşka bir şey çıktı! | Video

O yanardağda sıra dışı patlama: Herkes lav bekliyordu, yeryüzüne bambaşka bir şey çıktı! | Video

01 Temmuz 2026 14:50

İran'da eşine az rastlanır sıra dışı bir doğa olayı tüm dünyanın dikkatini çekti. Sistan-Beluçistan eyaletinde yer alan ve bölgenin en gizemli noktalarından biri olan Bender Teng volkanı, muson rüzgarlarının tetiklemesiyle birlikte uzun bir aradan sonra yeniden harekete geçti. Yanardağ patlaması haberiyle bölgeyi takibe alanlar büyük bir şok yaşadı; çünkü herkes aktifleşen dağdan lavların çıkmasını beklerken yeryüzüne çıkan bambaşka bir şey oldu...

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