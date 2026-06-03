Video Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü | Video

Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü | Video

03 Haziran 2026 | 10:52

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jakarta temasları kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur temaslarının ardından Endonezya'ya geldi. Fidan, başkent Jakarta'da Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü.

Bakan Fidan, bugünkü temasları kapsamında ayrıca Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilecek.

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