Venezuela'daki depremlere yakalanan Türk, o anları böyle kaydetti: "Her yer cehennem gibi, her yer yıkıldı" | Video

25 Haziran 2026 09:54

Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildi. 16 yıldır ülkede yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser ise bölgedeki yıkımı görüntüledi.