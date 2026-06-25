Venezuela'daki depremlere yakalanan Türk, o anları böyle kaydetti: "Her yer cehennem gibi, her yer yıkıldı" | Video
25 Haziran 2026 09:54
Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildi. 16 yıldır ülkede yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser ise bölgedeki yıkımı görüntüledi.
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