ABD Başkanı Donald Trump, Türk lezzetlerini övdü: "Her şey çok güzeldi" | Video
08 Temmuz 2026 15:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen liderler onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği özel akşam yemeği uluslararası basında da yankı uyandırdı. Yemeğe katılan ABD Başkanı Donald Trump, akşam yemeğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede Türk mutfağına övgüler yağdırdı.
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