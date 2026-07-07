SON DAKİKA | Şam'da korku dolu anlar: Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama! | Video
07 Temmuz 2026 11:10
Son dakika haberi: Suriye’nin başkenti Şam’da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konaklamasının planlandığı otelin yakınında patlayıcı düzenekler infilak etti. Patlamaların ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken yollar trafiğe kapatıldı.
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