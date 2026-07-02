Video Dünya Fildişi Sahili ve Gana'yı sel vurdu: 71 ölü | Video
Fildişi Sahili ve Gana'yı sel vurdu: 71 ölü | Video

Fildişi Sahili ve Gana'yı sel vurdu: 71 ölü | Video

02 Temmuz 2026 10:45

Fildişi Sahili'nde cumartesi gününden bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selde 59 kişi hayatını kaybederken, Gana'da Pazartesi günü meydana gelen selde 12 kişi öldü.

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Fildişi Sahili ve Gana sel felaketiyle mücadele ediyor. Fildişi Sahili'nde cumartesi gününden bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selde 59 kişi hayatını kaybetti. Hükümet Sözcüsü Amadou Coulibaly yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının sürdüğünü ve yetkililerin ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu belirtti.

Fildişi Sahili Ulusal Uyum, Dayanışma ve Yoksullukla Mücadele Bakanı Myss Belmonde Dogo ise ölümlerin bir kısmının Fildişi Sahili'nin ekonomik başkenti Abidjan'daki Attecoube ve Yopougon mahallelerinde yaşandığını aktardı.

GANA SELE TESLİM
Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nin komşusu Gana da şiddetli yağışların ardından sele teslim oldu. Pazartesi günü başkent Akra da dahil olmak üzere ülkenin geniş kesimlerinde meydana gelen selde en az 12 kişi hayatını kaybetti. Binalar ve yollar sular altında kalırken, Akra'nın çeşitli bölgelerine ve Tema kentine erişim kesildi.

Gana Ulusal İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Alex King Nartey, etkilenen bölgelere ulaşmanın acil durum ekipleri için zor olduğunu ve bu nedenle ordudan yardım istemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Gana Meteoroloji Kurumu, hafta boyunca daha fazla yağış beklendiğini belirterek, halkı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

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