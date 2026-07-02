Fildişi Sahili ve Gana'yı sel vurdu: 71 ölü | Video

02 Temmuz 2026 10:45

Fildişi Sahili'nde cumartesi gününden bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selde 59 kişi hayatını kaybederken, Gana'da Pazartesi günü meydana gelen selde 12 kişi öldü.