Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 52'nci patlama | Video
29 Temmuz 2026 10:43
ABD'nin Hawaii Adası'nda Aralık 2024'ten bu yana aktif olan Kilauea Yanardağı, 52'nci kez patlayarak lav püskürttü.
Yanardağda son patlama 15 Temmuz yerel saatle 08.30 civarında başlamış, 14.46'da sona ermişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:23
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 52'nci patlama | Video 29.07.2026 | 10:31
01:23
Çin’de art arda 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem | Video 28.07.2026 | 15:12
00:23
Çin'de hortum bir aracı havaya uçurdu! İşte o anlar... | Video 23.07.2026 | 16:40
02:36
Ukrayna'dan Rusya'nın gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı | Video 22.07.2026 | 15:01
01:08
00:41
00:15
00:27
Çin sular altında kaldı: Çiftlikten 900 yılan kaçtı | Video 10.07.2026 | 11:15
01:07
Yunanistan’da acil iniş yapan F-16 savaş uçağı alev aldı | Video 09.07.2026 | 16:20
00:17
00:52
00:43
02:33
Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı | Video 06.07.2026 | 13:54
01:00
04:00
01:23
Pakistan'da yolcu otobüsü dev çukura uçtu: 40 ölü | Video 03.07.2026 | 14:06
00:37
06:40
Fildişi Sahili ve Gana'yı sel vurdu: 71 ölü | Video 02.07.2026 | 10:40
01:02
Belçika'da 10 katlı binada yangın faciası! Çok sayıda can kaybı var! | Video 01.07.2026 | 16:01