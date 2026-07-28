Terörsüz Türkiye sürecinde 10 maddelik planın detayları belli oldu! Kontrollü infaz nasıl olacak? Af var mı? | Video

28 Temmuz 2026 14:15

Milyonların yakından takip ettiği "Terörsüz Türkiye" sürecini taçlandıracak 10 maddelik çerçeve yasanın detayları gün yüzüne çıktı. Kulislerde dolaşan "Af mı geliyor?" tartışmalarına son noktayı koyan düzenlemede öyle bir formül masaya yatırıldı ki, duyanlar şaşkına döndü. Başkan Erdoğan’ın "Meclis kapanmadan bitirin" talimatıyla 14 Ağustos'a ertelenen tatil öncesinde gözler, sır gibi saklanan o yeni infaz modeline çevrildi. Peki, Türkiye'nin kaderini değiştirecek kontrollü infaz sistemi nasıl uygulanacak?