Video Haber Terörsüz Türkiye sürecinde 10 maddelik planın detayları belli oldu! Kontrollü infaz nasıl olacak? Af var mı? | Video
Terörsüz Türkiye sürecinde 10 maddelik planın detayları belli oldu! Kontrollü infaz nasıl olacak? Af var mı? | Video

Terörsüz Türkiye sürecinde 10 maddelik planın detayları belli oldu! Kontrollü infaz nasıl olacak? Af var mı? | Video

28 Temmuz 2026 14:15

Milyonların yakından takip ettiği "Terörsüz Türkiye" sürecini taçlandıracak 10 maddelik çerçeve yasanın detayları gün yüzüne çıktı. Kulislerde dolaşan "Af mı geliyor?" tartışmalarına son noktayı koyan düzenlemede öyle bir formül masaya yatırıldı ki, duyanlar şaşkına döndü. Başkan Erdoğan’ın "Meclis kapanmadan bitirin" talimatıyla 14 Ağustos'a ertelenen tatil öncesinde gözler, sır gibi saklanan o yeni infaz modeline çevrildi. Peki, Türkiye'nin kaderini değiştirecek kontrollü infaz sistemi nasıl uygulanacak?

VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen kritik AK Parti MYK toplantısında "Terörsüz Türkiye" süreci masaya yatırıldı. Erdoğan'ın "Meclis kapanmadan bu işi bitirelim" talimatı doğrultusunda Meclis'in çalışma süresi 14 Ağustos'a kadar uzatılırken, yaklaşık 10 maddelik yeni yasal düzenlemenin detayları netleşti. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Terörsüz Türkiye sürecinde 10 maddelik planın detayları belli oldu! Kontrollü infaz nasıl olacak? Af var mı? | Video 03:15
Terörsüz Türkiye sürecinde 10 maddelik planın detayları belli oldu! Kontrollü infaz nasıl olacak? Af var mı? | Video 28.07.2026 | 14:06
AK Parti’den 25. yaşına özel logo! | Video 03:48
AK Parti'den 25. yaşına özel logo! | Video 28.07.2026 | 12:36
CHP İl Başkanı Bayırlı’dan İmamoğluna sert eleştiri: ’CHP’ye adım attığından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bitmiştir’ | Video 01:33
CHP İl Başkanı Bayırlı'dan İmamoğluna sert eleştiri: 'CHP'ye adım attığından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bitmiştir' | Video 28.07.2026 | 11:57
Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 12. durağı Nevşehir olacak | Video 03:37
Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 12. durağı Nevşehir olacak | Video 28.07.2026 | 10:58
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nden A Haber’e 3 ödül birden 02:10
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden A Haber'e 3 ödül birden 25.07.2026 | 20:37
SON DAKİKA… CHP’DE ayrılık tartışması! Seçmen koltuk kavgasını A Haber’e değerlendirdi: Milletin iradesini temsil etmiyorlar! | Video 07:53
SON DAKİKA… CHP’DE ayrılık tartışması! Seçmen koltuk kavgasını A Haber’e değerlendirdi: Milletin iradesini temsil etmiyorlar! | Video 25.07.2026 | 17:27
Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan Cuma namazı sonrası açıklamalar: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu | Video 07:30
Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası açıklamalar: "Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu" | Video 24.07.2026 | 15:09
SON DAKİKA: Türkiye’nin fay haritası güncellendi! Riskli bölgeler nereler? Deprem uzmanından kritik Marmara ve İstanbul uyarısı! | Video 05:35
SON DAKİKA: Türkiye’nin fay haritası güncellendi! Riskli bölgeler nereler? Deprem uzmanından kritik Marmara ve İstanbul uyarısı! | Video 23.07.2026 | 15:34
81 ilde göçmen kaçakçılığı denetimlerinde; 355 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:43
81 ilde göçmen kaçakçılığı denetimlerinde; 355 düzensiz göçmen yakalandı | Video 22.07.2026 | 13:48
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi başladı | Video 02:19
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi başladı | Video 21.07.2026 | 13:06
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi’ne rüşvet ve yolsuzluk operasyonu: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet dahil 31 gözaltı kararı | Video 03:46
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi’ne rüşvet ve yolsuzluk operasyonu: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet dahil 31 gözaltı kararı | Video 20.07.2026 | 11:23
30 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı | Video 00:44
30 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı | Video 18.07.2026 | 11:28
Bakan Ersoy: Medeniyet birikimimizi ilimle buluşturan çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz! | Video 01:39
Bakan Ersoy: "Medeniyet birikimimizi ilimle buluşturan çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz!" | Video 17.07.2026 | 13:24
Özgür Özel, salı günü CHP’ye veda mı edecek? | Video 05:51
Özgür Özel, salı günü CHP'ye veda mı edecek? | Video 17.07.2026 | 10:28
DEM Parti’den MHP lideri Bahçeli’ye ziyaret | Video 01:52
DEM Parti'den MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret | Video 16.07.2026 | 12:32
SON DAKİKA | Bakan Fidan: Savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz 33:46
SON DAKİKA | Bakan Fidan: Savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz 16.07.2026 | 11:18
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 27:05
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 15.07.2026 | 20:36
Son Dakika | Başkan Erdoğan: 15 Temmuz’da hevesleri kursaklarında kalanlar hala fırsat kolluyor 15:16
Son Dakika | Başkan Erdoğan: 15 Temmuz'da hevesleri kursaklarında kalanlar hala fırsat kolluyor 15.07.2026 | 16:30
SON DAKİKA… 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Numune Hastanesi’nde şehit ve gazilerimiz için büyük mücadele... | Video 08:36
SON DAKİKA… 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Numune Hastanesi’nde şehit ve gazilerimiz için büyük mücadele... | Video 15.07.2026 | 13:17
Almanya’da aşırı sıcakların ardından bu kez dolu hayatı olumsuz etkiledi 00:35
Almanya’da aşırı sıcakların ardından bu kez dolu hayatı olumsuz etkiledi 14.07.2026 | 21:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA