Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden A Haber'e 3 ödül birden

25 Temmuz 2026 20:39

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen 'Erciyes Basın Ödülleri' kapsamında A Haber, ulusal basın kategorisinde 3 ödüle layık görüldü.