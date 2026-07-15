Video Haber SON DAKİKA… 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Numune Hastanesi’nde şehit ve gazilerimiz için büyük mücadele... | Video
SON DAKİKA… 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Numune Hastanesi’nde şehit ve gazilerimiz için büyük mücadele... | Video

SON DAKİKA… 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Numune Hastanesi’nde şehit ve gazilerimiz için büyük mücadele... | Video

15 Temmuz 2026 13:23

SON DAKİKA… Türk milletinin, asker üniforması giymiş FETÖ’cü hainlere direndiği 15 Temmuz demokrasi destanında 10 yıl geride kaldı… Hafızaların unutmadığı tarihin akışını değiştiren o en uzun geceyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. 15 Temmuz gecesi gazi ve şehit olanların getirildiği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verilen insanlık mücadelesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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