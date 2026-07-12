Video Haber Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

12 Temmuz 2026 18:47

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahallede paniğe sebep oldu. Alevler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

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