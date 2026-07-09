Başkan Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi kabul etti | Video

09 Temmuz 2026 14:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara’da bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.