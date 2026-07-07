Malatya'da huzur uygulamasında 14 bin 331 kişi sorgulandı

07 Temmuz 2026 22:24

Malatya'da huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik 3 gün boyunca gerçekleştirilen uygulamalarda 14 bin 331 kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranan 2 kişi yakalandı.