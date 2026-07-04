Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif ortak basın toplantısında konuştu
04 Temmuz 2026 18:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu.
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