Video Haber AK Parti’den Başkan Erdoğan için tarihi klip
AK Parti’den Başkan Erdoğan için tarihi klip

AK Parti’den Başkan Erdoğan için tarihi klip

14 Ağustos 2026 21:53

AK Parti, Başkan Erdoğan için tarihi klip yayınladı. İşte o klip!

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