AK Parti’den Başkan Erdoğan için tarihi klip
14 Ağustos 2026 21:53
AK Parti, Başkan Erdoğan için tarihi klip yayınladı. İşte o klip!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
16:24
AK Parti’den Başkan Erdoğan için tarihi klip 14.08.2026 | 21:36
00:19
10:38
11:37
04:01
04:13
01:02
13:18
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 13.08.2026 | 20:27
00:06
Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağına ait yeni görüntüler ortaya çıktı 13.08.2026 | 18:56
00:48
Şile'de 3 aracın zincirleme kazaya karıştığı anlar kamerada 13.08.2026 | 17:52
00:44
05:08
Ömer Tayyip Erdoğan sordu, Bakan Bayraktar yanıtladı | Video 13.08.2026 | 11:54
03:36
Dijitalde denetim yok, sınır yok! Çifte standart ne zaman bitecek? | Video 13.08.2026 | 09:54
03:26
Güllü dosyasında yeni ses kayıtları ilk kez atv Haber'de! 12.08.2026 | 19:41
06:20
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 12.08.2026 | 18:51
02:02
11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu: Turkuvaz Medya’ya ödül yağmuru 11.08.2026 | 20:05
05:27
00:56
Yeşilköy’de denize atık su deşarjı: İSKİ’ye 1,6 milyon lira ceza | Video 11.08.2026 | 10:25
04:11
6 ilde vize danışmanlığı operasyonu: 49 gözaltı | Video 11.08.2026 | 09:51
05:56
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz 10.08.2026 | 23:24