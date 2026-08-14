Kendilerini MİT olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan çete üyelerine operasyon: 3 gözaltı | Video

14 Ağustos 2026 09:43

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarının isimlerini kullanarak bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vaat eden 3 şüpheliye operasyon düzenlendiği duyuruldu.