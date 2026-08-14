Kendilerini MİT olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan çete üyelerine operasyon: 3 gözaltı | Video
14 Ağustos 2026 09:43
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarının isimlerini kullanarak bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vaat eden 3 şüpheliye operasyon düzenlendiği duyuruldu.
KENDİLERİNİ MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITTIKLARI BELİRLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan isimli şüphelilerin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yolla mağdurlar nezdinde güven sağlamaya çalıştıkları ve üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.
BAKAN GÜRLEK VE YARDIMCILARININ İSİMLERİNİ KULLANDILAR
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre şüpheliler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğunu ileri sürdü. Şüphelilerin, kamu görevlileriyle bağlantıları varmış gibi hareket ederek adli makamlar nezdinde etkili olabileceklerine dair güven telkin etmeye çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin hedefindeki isimlerden birinin Halil İbrahim Çubuk olduğu belirlendi. Soruşturmadaki tespitlere göre 3 şüphelinin, Çubuk'un cinayet suçu nedeniyle yargılanması devam eden oğlunu dava dosyasından çıkartabileceklerini öne sürdükleri belirtildi.
AİLEDEN 100 BİN DOLAR VE 100 BİN LİRA ÖDEME ALDILAR
Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelilerin söz konusu vaat karşılığında müştekiden 100 bin dolar ile 100 bin lira aldıkları tespit edildi. Bu gelişmenin ardından soruşturma 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında derinleştirildi. Savcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanması için 14 Ağustos günü operasyon düzenlendi. Ankara'da 3, İstanbul'da ise 1 adres olmak üzere toplam 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı. Şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri mağdur edip etmediği ve kamu görevlilerinin isimlerinin başka dolandırıcılık eylemlerinde kullanılıp kullanılmadığı da ayrıca araştırılıyor.
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