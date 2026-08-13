Dijitalde denetim yok, sınır yok! Çifte standart ne zaman bitecek? | Video

13 Ağustos 2026 10:08

Dijital mecralar ile geleneksel televizyon yayıncılığı arasındaki uçurum her geçen gün büyüyor. Denetimsiz reklamlar, vergi adaletsizliği ve istihdamdaki büyük farklar yerli ve milli medya kuruluşlarını zor durumda bırakıyor. Yabancı menşeli dijital devler Türkiye’de kazandıkları parayı yurt dışına aktarırken, herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmamaları "çifte standart" tartışmalarını da beraberinde getiriyor.