Bakan Uraloğlu'nun yoğun mesaisi! A Haber ekibi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın bir gününe eşlik etti

08 Ağustos 2026 21:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dinamizmi, çalışkanlığı ve yoğun mesaisiyle tanınan bir isim. A Haber ekibi, Bakan Uraloğlu’nun bir gününe eşlik etti.