Video Haber Sahte ekspertizle 687 kişiye vatandaşlık: 16 ilde 72 şüpheli yakalandı | Video
Sahte ekspertizle 687 kişiye vatandaşlık: 16 ilde 72 şüpheli yakalandı | Video

Sahte ekspertizle 687 kişiye vatandaşlık: 16 ilde 72 şüpheli yakalandı | Video

04 Ağustos 2026 09:42

Adalet Bakanı Akın Gürlek, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını, 7 şirkete el konularak kayyum atandığını açıkladı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının iş birliği, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Polis Teşkilatının koordinasyonuyla suç örgütleri ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterilerek muvazaalı satış işlemleri üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit edildi.

'687 KİŞİNİN BU YÖNTEMLE VATANDAŞLIK KAZANDIĞI TESPİT EDİLDİ'
Soruşturma kapsamında, Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu ve Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi.

'16 İLDE OPERASYON: 72 ŞÜPHELİ YAKALANDI'
90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atandığını belirten Gürlek, ayrıca bin 45 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konulduğunu bildirdi. Bakan Gürlek, söz konusu yöntemle vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik çalışmaların da başlatıldığını açıkladı.

Gürlek paylaşımında, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünü ve süreçte görev alan kamu görevlilerini tebrik etti.
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