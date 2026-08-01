İçişleri Bakanlığı: "Hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi bulunan 253 şüpheli yakalandı" | Video
01 Ağustos 2026 16:15
İçişleri Bakanlığı, polis ekiplerince 22 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi bulunan 253 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Konuya ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "22 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi bulunan 253 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 22 ilde operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:30
01:04
Baykar'a ait K2 Kamikaze İHA’lardan eş zamanlu uçuş | Video 01.08.2026 | 15:33
00:37
03:37
00:56
22:34
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 31.07.2026 | 22:53
01:14
01:21
TUSAŞ, milli muharip uçağı KAAN’ın yeni görüntülerini paylaştı | Video 31.07.2026 | 12:49
11:38
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 30.07.2026 | 18:21
01:45
02:04
00:33
02:52
01:54
07:29
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 28.07.2026 | 20:12
03:33
75 ilde uyuşturucu operasyonunda 846 kişi tutuklandı | Video 28.07.2026 | 15:41
21:47
03:15
03:48
AK Parti'den 25. yaşına özel logo! | Video 28.07.2026 | 12:36