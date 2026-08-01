Video Haber Masal diyarı Kapadokya’nın ev sahipliğinde Nevşehir Kültür Yolu başladı | Video
Masal diyarı Kapadokya’nın ev sahipliğinde Nevşehir Kültür Yolu başladı | Video

Masal diyarı Kapadokya’nın ev sahipliğinde Nevşehir Kültür Yolu başladı | Video

01 Ağustos 2026 11:36

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı olan Nevşehir Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde 9 Ağustos'a kadar sürecek festival, 12 farklı noktada gerçekleştirilecek 156 etkinlikle ziyaretçilerini kültür, sanat ve gastronomiyle buluşturacak. Dünyanın en özel destinasyonlarından biri olan Nevşehir, Michelin yıldızlı üç şefin de yer aldığı gastronomi alanındaki kanaat önderleri tarafından belirlenen 43 Lezzet Noktası ile zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerin keşfine sunacak.

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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı olan Nevşehir Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde 9 Ağustos'a kadar sürecek festival, 12 farklı noktada gerçekleştirilecek 156 etkinlikle ziyaretçilerini kültür, sanat ve gastronomiyle buluşturacak. Dünyanın en özel destinasyonlarından biri olan Nevşehir, Michelin yıldızlı üç şefin de yer aldığı gastronomi alanındaki kanaat önderleri tarafından belirlenen 43 Lezzet Noktası ile zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerin keşfine sunacak.

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