CHP İl Başkanı Bayırlı'dan İmamoğluna sert eleştiri: 'CHP'ye adım attığından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bitmiştir' | Video
28 Temmuz 2026 12:03
CHP'de son dönemde gündemden düşmeyen "Yeni Parti" iddiaları ve parti içinde yaşandığı öne sürülen ayrışma tartışmaları sürerken, CHP Aydın İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bayırlı, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'ye katılmasıyla birlikte partinin eski yapısını kaybettiğini öne sürdü.
İmamoğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan Bayırlı, "Bir İmamoğlu denen adam var. İmamoğlu CHP'ye adım attığından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bitmiştir. Bütün dinamiklerini kaybetmiştir." dedi.
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