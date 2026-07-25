SON DAKİKA… CHP’DE ayrılık tartışması! Seçmen koltuk kavgasını A Haber’e değerlendirdi: Milletin iradesini temsil etmiyorlar! | Video

25 Temmuz 2026 17:31

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan sonrası beklenen bölünme yaşandı. Özgür Özel 90 vekil ile birlikte Yeni Parti’ye imza attı. Peki CHP’deki ayrılık tartışması, sokağa nasıl yansıdı? CHP’deki yolsuzluk, rüşvet ve gayri ahlaki skandalların seçmende güveni sarstığını belirten vatandaşlar, “Millete ait olmayan bir siyasi parti her zaman yarı yolda kalır. Milletin hür iradesini temsil edemiyor. CHP’nin bundan sonra kırıntısı kalır” ifadesini kullandı.