Devletin üst kademesi hain kalkışmaya tanıklığını anlattı: FETÖ'nün kirli planları halkın gücüyle engellendi | Video
14 Temmuz 2026 12:11
Üsküdar’da Enstitü Sosyal’in ev sahipliğinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla "10. Yılında 15 Temmuz'u Hatırlamak" forumu düzenlendi. Forumda, 15 Temmuz'un kırılma noktalarını anlatan dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, telsizden "Gerekirse karşı koyulacak, gerekirse silah kullanılacak" emrini yaydıklarını belirtirken, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise emniyete, "Cumhurbaşkanımızın evine gelmeye kalkışan hainlere karşı gerekirse silahla karşı koyun" talimatını verdiğini ifade etti.
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